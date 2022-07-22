Коли може початися контрнаступ ЗСУ та три вразливі місця Росії

Липень, 22 в 10:18

Для початку контрнаступу Україні необхідно отримати всю заплановану бронетехніку та провести злагодження своїх сил. Найімовірніше, сам контрнаступ відбудеться у серпні.

На відміну від українських позицій, які після відступу з Лисичанська мають широкі фланги та відкритий тил, війська Росії мають багато вразливих місць.

На правому березі Дніпра, в Херсонській області перебувають близько 15 тис. російських військових, забезпечення яких тримається на двох мостах (Антонівський та Антонівський залізничний) та греблі Каховської ГЕС.

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Знищення переправ через Дніпро сильно ускладнює подальше можливе просування ЗСУ на правий берег, тому, ймовірно, командування ЗСУ скористається іншою тактикою вогневої дії на ці мости.

Друге слабке місце – Запорізький напрямок, який є ключем від Півдня України. Без нього ідея сухопутного коридору із Кримом зазнає фіаско.

Наприклад, деокупація Мелітополя чи напрямку Пологи – Бердянськ розірве логістичні маршрути Росії між Донбасом та Півднем.

Третє вразливе місце РФ – лінія Вовчанськ – Куп’янськ – Ізюм. Проблемність цієї ділянки в тому, що ця частина окупованої Харківщини фактично відрізана від Луганської області річкою Оскол та Оскольським водосховищем.

В Ізюмі розташоване найбільше угруповання військ ворога. Відрізання його від шляхів постачання може стати серйозною проблемою для Росії та, можливо, навіть причиною відступу військ.

– Головне правило, яке мають зрозуміти українці, які перебувають далеко від лінії фронту: Росія не вміє компенсувати військові невдачі інакше, ніж через терор. Кожна поразка призводитиме до того, що росіяни намагатимуться помститися ракетними ударами по українських містах… Варто уникати знаходження поряд із великими об’єктами, такими як будинки культури, навчальні заклади, промислові об’єкти, військові частини, – йдеться у матеріалі Forbes.

Джерело: Forbes

Фото: ОК Південь