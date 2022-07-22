Пошкоджено річковий порт і 25 будинків, є загиблий: наслідки обстрілу Нікополя

Липень, 22 в 15:53

Вночі 22 липня російські війська обстріляли житлові квартали Нікополя на Дніпропетровщині з реактивних систем залпового вогню. За даними Офісу генпрокурора, загинув один місцевий житель.

Ворожі снаряди також пошкодили річковий порт, залізничну колію, 25 житлових будинків та автомобілі містян.

Російська артилерія також завдала удару по селу Вишневе Синельниківського району Дніпропетровської області. Тут пошкоджено територію кінного заводу.

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За фактами обстрілів Нікопольська та Синельниківська окружні прокуратури відкрили кримінальні провадження за ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 149-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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