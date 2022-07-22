Липень, 22 в 19:53

На Харківщині російські загарбники зазнають значних втрат унаслідок потужної оборони Збройних сил України. Окупанти скаржаться, що не здатні захопити там навіть одне село.

Про це свідчить нова телефонна розмова рашистів, яку вдалося перехопити Службі безпеки України.

Один із путінських солдатів розповів своїй дружині про ситуацію у військових підрозділах РФ, які перебувають в тимчасово окупованому місті Ізюм.

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– В Ізюмі пацанів так ганяли, що всі вони “закінчилися”. Їх пішохідним мостом ганяли без танків, без БМП… і просто так бігали туди. Збігають, пиз*и отримають і назад прибіжать, – заявив окупант.

Він також поскаржився, що путінські війська не можуть піти в наступ на Харківщині через нестачу людей. Тож вони тепер не здатні захопити навіть село.

– Ми не можемо село взяти одне. Поїхали – пиз*и отримали, 20 людей вбило, 100 поранених, – заявив окупант.

Як наголосили в СБУ, українська армія методично працює над тим, щоб рашисти “закінчилися” не лише під Ізюмом, а й на інших тимчасово окупованих територіях України.

Російські окупанти потерпають від ЗСУ на Харківщині і не можуть захопити навіть одне село Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку перехопила СБУ ⬇️ pic.twitter.com/iVK563jGY4 — СБ України (@ServiceSsu) July 22, 2022

Раніше спецслужба вже публікувала телефонну розмову, під час якої рашисти скаржилися, що ЗСУ тотально знищують їхні війська під Харковом. Так, в одному з полків залишилося близько 14 танків із 90. А рівень підготовки російських танкістів та артилеристів дуже низький.

За даними Генерального штабу ЗСУ, втрати Росії у повномасштабній війні проти України сягнули орієнтовно вже 39 тис. вбитими.

У зв’язку зі значними втратами батьки російських окупантів радять синам ламати собі руки та ноги, щоб потрапити до госпіталю і не загинути в Україні.