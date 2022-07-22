Росія втратила військовий потенціал для реалізації власних амбіцій в Україні – армія Канади

Липень, 22 в 7:29

Канада відповіла на закиди Росії щодо розширення її цілей у війні після військової допомоги Україні із Заходу та повідомили, що РФ, ймовірно, вичерпала військовий потенціал для реалізації своїх амбіцій.

Про це йдеться в аналізі Збройних сил Канади у Twitter.

– Росія стверджувала, що у відповідь на військову допомогу Заходу, надану Україні, вона була “змушена” розширити свої цілі за межі “звільнення” Донбасу на сході України, включивши інші великі частини країни, – йдеться в повідомленні.

Росія, ймовірно, вичерпала військовий потенціал для реалізації своїх амбіцій в Україні та була змушена зменшити свої стратегічні цілі.

Зараз дивляться

– У Росії завжди були максималістські географічні амбіції щодо України. Невдалі спроби Москви захопити Київ і північно-східні міста Чернігів, Суми та Харків на початку вторгнення демонструють ці значні територіальні амбіції далеко за межами Донбасу, – йдеться в аналізі.

Через значні втрати особового складу та техніки у Росії, ймовірно, більше немає військового потенціалу для реалізації своїх амбіцій в Україні, йдеться в аналізі Збройних сил Канади.