У Києві правоохоронці затримали чоловіка за трансфер призовників через кордон

Липень, 22 в 8:05

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва викрито 34-річного мешканця Київської області, який організував незаконну схему переправлення громадян України призовного віку через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 КК України).

Згідно з матеріалами кримінального провадження чоловік пропонував громадянам, яким заборонено виїзд за межі держави на період дії воєнного стану, організувати безперешкодний перетин кордону України на підставі документів про нібито навчання у вищих навчальних закладах Республіки Польща.

– Свої послуги зловмисник оцінив у сумі 1 600 євро з людини. Зокрема, за такою схемою чоловік збирався переправити через державний кордон України громадянина призовного віку. У ході контролю за вчиненням злочину організатора схеми затримали під час зустрічі з “клієнтом” та отримання від нього 800 доларів США, – йдеться у повідомленні Київської міської прокуратури.

Наразі затриманому повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

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Джерело: Київська міська прокуратура

Фото: Київська міська прокуратура