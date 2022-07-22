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Факти / Україна

Україна знищила понад 100 високовартісних цілей армії РФ – CNN

Валентина Чорна, редакторка стрічки
зброя війна в україні
Фото: Міноборони

Україна знищила понад сотню високовартісних російських цілей і досягла прогресу у боротьбі проти окупантів.

Про це заявив високопосадовець з питань оборони США. За його словами, боротьба за Донбас може тривати протягом всього літа, оскільки “росіяни досягають повільних успіхів дорогою ціною”.

– Ці удари постійно погіршують здатність Росії забезпечувати свої війська, командувати та контролювати їхні сили, а також вести незаконну агресивну війну. Українці атакують російські командні пункти, склади боєприпасів, об’єкти протиповітряної оборони, радіолокаційні вузли та вузли зв’язку, позиції далекобійної артилерії, – сказав голова Комітету начальників штабів США Марк Міллі.

У США вважають, що Росія щодня випускає десятки тисяч артснарядів. А для вторгнення в Україну РФ скерувала майже 85% своєї армії.

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– Вони не можуть продовжувати так вічно, росіяни витратили багато розумніших боєприпасі, їхні можливості стають тупішими, – сказав він.

Раніше Марк Міллі заявив, що російська армія не знищила жодної ракетної системи HIMARS, які українці отримали від західних партнерів. За його словами Україна має “чудових артилеристів”.

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Джерело: CNN
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