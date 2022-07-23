Липень, 23 в 0:30

Російські окупаційні війська знову завдали ударів по Слов’янську, в результаті чого щонайменше три людини дістали поранень.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко на своєму Telegram каналі.

– Слов’янськ знову під ударами російських окупантів. Росіяни вкотре обстріляли житлові квартали міста. На даний час відомо про щонайменше трьох поранених людей, шість пошкоджених п’ятиповерхівок та кілька приватних будинків, – повідомив він.

Кириленко додав, що за попередньою інформацією, обстріл міста окупанти здійснили касетними боєприпасами.

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– Російська армія чинить злочини на українській землі, руйнуючи наші міста і селища, вбиваючи мирних людей. За все доведеться відповісти, – резюмував він.

Раніше американські військові аналітики з Інституту вивчення війни казали, що російський наступ на Донбасі може завершитися захопленням великих населених пунктів, таких як Слов’янськ чи Бахмут. І хоч наступ окупантів на Слов’янськ останніми тижнями майже зупинився, аналітики вважають, що захоплення міста може відбутись за кілька тижнів.

Джерело: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко