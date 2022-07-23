Число постраждалих внаслідок ракетних ударів РФ поблизу Кропивницького зросла до 19 осіб – ОВА

Липень, 23 в 19:50

Керівник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович повідомив про 19 постраждалих внаслідок російських ракетних ударів поблизу Кропивницького вранці 23 липня.

– Станом на сьогодні вже 19 поранених унаслідок сьогоднішнього ранкового обстрілу. Їхньому життю нічого не загрожує. Усім надано кваліфіковану медичну допомогу, – написав Райкович у Telegram.

Нагадаємо, що сьогодні вранці російські військові випустили по Кіровоградській області 13 крилатих ракет: 8 ракет Калібр морського базування та 5 ракет Х-22 з літака ТУ-22М3.

За словами Райковича, вони потрапили до військового аеродрому Канатово та одного з об’єктів Укрзалізниці.

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Раніше повідомлялося про трьох загиблих та 16 поранених, серед них один військовий та двоє співробітників відомчої охорони.

Джерело: Андрій Райкович