Липень, 23 в 8:40

На Херсонщині у Високопіллі Збройні сили України заблокували тактичну групу окупантів чисельністю близько 1000 осіб. Але вони не оточили їх фізично.

Про це у Facebook заявив експерт Центру військово-політичних досліджень з питань оборонного планування, застосування військ і розвитку ЗС України, координатор групи Інформаційний спротив Костянтин Машовець.

Він поянив, що, з одного боку, ЗСУ прострілюють смугу території на південь Високопілля. З другого флангу, у районі села Потьомкине українським підрозділам вдалося просунутись на певну відстань південно-східніше Високопілля і також ущільнити вогневий контроль за цією місцевістю.

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– Тактична группа російських військ у Високопіллі опинилась заблокованою з трьох сторін, а не зі всіх чотирьох, продовжуючи утримувати за собою лише південніше та південно-західніше села цю саму невелику смугу території. Постачання та пересування по цій смузі території для російських військ внаслідок суцільного вогневого контролю з боку ЗСУ суттєво ускладнене (я би навіть сказав, майже припинилося). Але власне самого оточення, як такого, там не має, – додав Машовець.

Експерт зауважив, що наразі там перебувають менше 1000 окупантів. За його словами, до складу цієї групи переважно входять російські військовослужбовці повітряно-десантних військ, а саме 11 гвардійської десантно-штурмової бригади (до 1 БТГр), а також певної кількості в/сл 205 окремої мотострілецької бригади.

Цілком ймовірно, що серед них можуть бути військові зі складу 10 окремої бригади спеціально призначення.

Нагадаємо, 22 липня радник глави Офісу президента Олексій Арестович повідомив про перший “котел” для окупантів. За його словами, у Херсонській області на російських військових чекає повторення Іловайська.