Підтримка США буде комплексною та відбуватиметься в усіх напрямках – Джилл Байден

Липень, 23 в 19:37

Перша леді США Джилл Байден на саміті Перших Леді та Джентльменів заявила про комплексну підтримку США України.

– Цього тижня я мала честь запросити Олену Зеленську до Білого Дому. Вона розповіла мені про складні виклики, а також про величезні потреби у відновленні країни. Я запевнила, що підтримка Сполучених Штатів буде комплексною. Ми надаємо підтримку в усіх напрямках: військовим, економічним, гуманітарним та напрямках, які стосуються прав людей, – каже Байден.

Також вона повідомила, що американська підтримка буде зосереджена на українському народі.

– Ми працюємо, щоб вирішити складні фізичні та психологічні наслідки цієї війни. Йдеться і про підвищений доступ до первинної медичної допомоги та іншої медичної допомоги, до продуктів харчування, чистої води, а також підтримка тим, хто зміг вижити внаслідок гендерного насильства, – каже Байден.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що у Білому домі повідомили, що США виділять Україні новий пакет військової допомоги на загальну суму $175 млн. Гроші підуть на постачання озброєння та навчання українських військовослужбовців.