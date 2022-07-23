Липень, 23 в 20:05

У Високопіллі на Херсонщині російські військові потрапили у “вогневий мішок”.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов. Він зазначив, що понад 1 тис. окупантів перебувають у півоточенні, проте “котла” там немає.

– Ніякого “котла” там поки немає, є “вогневий мішок” – це коли з трьох боків ми оточуємо противника, а вихід із цього півоточення неможливий, тому що ми вогневими засобами контролюємо цю четверту сторону, – сказав Жданов.

За слова військового експерта, ситуація у Високопіллі має прояснитися вже “сьогодні-завтра”. Якщо окупанти не захочуть здатися, ЗСУ знищать це угрупування вогнем артилерії та авіації.

Зараз дивляться

– Нам дуже важливо змусити це угруповання здатися, тому що у нас кілька тисяч військовослужбовців перебувають у російському полоні. Зокрема й захисники Маріуполя, які добровільно склали зброю і вийшли із заводу Азовсталь, – додав Жданов.

Нагадаємо, що 22 липня радник глави Офісу президента Олексій Арестович повідомив про перший “котел” для окупантів. За його словами, у Херсонській області на російських військових чекає повторення Іловайська.

Джерело: Олег Жданов