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Факти / Україна

РФ артобстрілами намагається сповільнити контрнаступ ЗСУ на Півдні – британська розвідка

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
РФ артобстрілами намагається сповільнити контрнаступ ЗСУ на Півдні – британська розвідка
Фото: Depositphotos

Останні 48 годин ведуться запеклі бої на Півдні, оскільки українські війська продовжують контрнаступ на російську армію на Херсонщині.

Про це повідомляє британська розвідка.

Окупанти, намагаючись хоч якось стримати контрнаступ Збройних сил України, використовують масований артилерійський вогонь вздовж річки Інгулець, притоки Дніпра.

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У розвідці також зазначають, що лінії постачання російських військ на захід від Дніпра дедалі більше під загрозою. ЗСУ продовжують завдавати ударів, наприклад, по ключовому Антонівському мосту, хоча Росія провела на ньому тимчасовий ремонт.

Станом на 22 липня він, можливо, був відкритий для руху.

У британській розвідці наголошують, що поки що не вдалося перевірити твердження українських офіційних осіб про те, що Росія готується побудувати альтернативний понтонний міст через Дніпро.

Раніше аналітики американського Інституту з вивчення війни (ISW) повідомили, що на Півдні України армія РФ мінує дороги та береги річки Інгулець, готуючись до контрнаступу Збройних сил України.

Джерело: Ministry of Defence

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