Липень, 23 в 21:27

Російські війська влучили ракетами у спальний район Миколаєва, в результаті чого щонайменше одна дитина отримала поранення, а під завалами знаходяться люди.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

– 16-річна дитина… Осколкове поранення. За попередньою інформацією, влучання у житловий будинок… Під завалами люди! Окупанти знову підступно обстріляли ракетами один зі спальних районів Миколаєва. Поцілили по району, де завжди людно, – повідомила Замазєєва.

Вона додала, що на місце удару РФ виїхали медики та рятувальники.

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Очільниця Миколаївської облради не повідомила точну кількість постраждалих чи загиблих.

– Країна-терорист навмисно, безпринципно знищує українській народ! Вони вкотре довели, що для них немає ніяких моральних цінностей і вони цілеспрямовано б’ють по мирним мешканцям, щоб нас залякати і посіяти паніку! Але, Миколаїв вистоїть, – написала вона.

РФ обстріляла спальний район Миколаєва: дитина отримала поранення, під завалами є люди / 19 фотографий

Ані мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, ані очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім наразі не давали коментарів у своїх соціальних мережах щодо влучання ворога по місту.

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Джерело: Ганна Замазєєва

Фото: Тарас Вовченко / Факти ICTV