РФ обстріляла спальний район Миколаєва: дитина отримала поранення, під завалами є люди
Російські війська влучили ракетами у спальний район Миколаєва, в результаті чого щонайменше одна дитина отримала поранення, а під завалами знаходяться люди.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.
– 16-річна дитина… Осколкове поранення. За попередньою інформацією, влучання у житловий будинок… Під завалами люди! Окупанти знову підступно обстріляли ракетами один зі спальних районів Миколаєва. Поцілили по району, де завжди людно, – повідомила Замазєєва.
Вона додала, що на місце удару РФ виїхали медики та рятувальники.
Очільниця Миколаївської облради не повідомила точну кількість постраждалих чи загиблих.
– Країна-терорист навмисно, безпринципно знищує українській народ! Вони вкотре довели, що для них немає ніяких моральних цінностей і вони цілеспрямовано б’ють по мирним мешканцям, щоб нас залякати і посіяти паніку! Але, Миколаїв вистоїть, – написала вона.
Ані мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, ані очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім наразі не давали коментарів у своїх соціальних мережах щодо влучання ворога по місту.
Джерело: Ганна Замазєєва
Фото: Тарас Вовченко / Факти ICTV