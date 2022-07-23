Липень, 23 в 0:59

Українська влада може допомогти Молдові позбутися окупантів з РФ у Придністров’ї.

Про це заявив в ефірі національного телемарафону голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

– Я підтримую прагнення Молдови позбутися окупаційних військ на її території. І ми – і як держава, і як спецслужба – зробимо все для того, щоб допомогти сусідній державі позбавити її землі від окупантів, – заявив очільник ГУР.

Напередодні влада Молдови відреагувала на бажання окупантів з невизнаного Придністровʼя домогтися незалежності, а в майбутньому приєднатися до складу РФ.

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Перед цим МЗС Молдови вже повідомляло, що офіційний Кишинів не дозволив в’їзд на територію країни військовим РФ з так званої оперативної групи (ОГРВ), що базується в Придністров’ї.

Ще наприкінці червня повідомлялося, що на території окупованого регіону Придністров’я військові РФ розгорнули широку агітаційну кампанію, метою якої є військова служба за контрактом у лавах російської армії.