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Факти / Україна

Україна може допомогти Молдові позбутись окупантів з Придністров’я – Буданов

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Україна може допомогти Молдові позбутись окупантів з Придністров’я – Буданов
Фото: Міноборони

Українська влада може допомогти Молдові позбутися окупантів з РФ у Придністров’ї.

Про це заявив в ефірі національного телемарафону голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

– Я підтримую прагнення Молдови позбутися окупаційних військ на її території. І ми – і як держава, і як спецслужба – зробимо все для того, щоб допомогти сусідній державі позбавити її землі від окупантів, – заявив очільник ГУР.

Напередодні влада Молдови відреагувала на бажання окупантів з невизнаного Придністровʼя домогтися незалежності, а в майбутньому приєднатися до складу РФ.

Зараз дивляться

Перед цим МЗС Молдови вже повідомляло, що офіційний Кишинів не дозволив в’їзд на територію країни військовим РФ з так званої оперативної групи (ОГРВ), що базується в Придністров’ї.

Ще наприкінці червня повідомлялося, що на території окупованого регіону Придністров’я військові РФ розгорнули широку агітаційну кампанію, метою якої є військова служба за контрактом у лавах російської армії.

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