Липень, 23 в 19:06

Якщо війна затягнеться і перейде в зиму, то весною 2023 року українські захисники зустрінуть “зовсім іншу російську армію”.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов. Він зазначив, що тривалість війни в першу чергу залежить від кількості постачання західної зброї в Україну.

– Якщо Захід та США зацікавлені у якнайшвидшому закінченні цієї війни – вони зроблять усе, щоб гаряча фаза закінчилася цього року. Якщо заходити в зиму і робити паузу – весною ми зустрінемо зовсім іншу російську армію. Ми 5 місяців громимо цю армію, і вона практично вичерпала свій наступальний потенціал на сьогоднішній день – це запорука нашого успіху., – сказав Жданов.

Військовий експерт зазначив, що за наявності відповідного озброєння україці можуть добити російську армію та вийти на кордони 1991 року.

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– Якщо ж ми увійдемо в зиму, це буде зниження бойової активності і так звана “окопна” війна. Навесні ми побачимо іншу армію Російської Федерації і нам доведеться починати все спочатку. А може, російська армія розпочне весняний наступ, як це було цього року. Для нас було б вкрай погано йти в зиму та відкладати війну на весну наступного року, – додав Жданов.

Джерело: Олег Жданов