Липень, 23 в 11:20

Російські війська вже не можуть здійснювати наступальні дії на широкому фронті в Україні, а тому намагаються концентруватися на відносно невеликих ділянках.

Про це розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

Він зазначив, що на Харківщині війська РФ хочуть закріпитися і не дозволити Збройних силам України вийти до кордону.

Зараз дивляться

А на Донецькому напрямку ворог, судячи з усього, сконцентрувався на ще меншій ділянці фронту, ніж очікувалося. Раніше в Києві вважали, що окупанти наступатимуть на Слов’янськ та Краматорськ, проте зараз вони зосередилися на Бахмуті та Сіверську.

– Це ще раз підтверджує, що вони не можуть своїми силами вже воювати на широких фронтах і можуть концентруватися тільки на відносно невеликих ділянках, – наголосив Денисенко.

Він уточнив, що стратегія ворога цілком зрозуміла: максимально обстрілювати українські позиції з усіх можливих видів озброєння. А інших стратегій та тактик в окупантів немає.

– Зараз вони концентруються на напрямках Бахмута і Сіверська. Поки що безрезультатно, але ці бої на сьогодні досить жорсткі, – додав Денисенко.

Коментуючи успіхи ЗСУ та передумови для контрнаступів українських військових, він зазначив, що ворогу останнім часом не вдається просунутися на фронті.

– Поки що як мінімум росіяни не можуть просунутися. Тобто фактично тиждень ми говоримо про те, що лінія фронту знаходиться на тій самій точці. По суті, у них нічого не виходить. І тут велику роль відіграла західна техніка, яка дозволила знищувати склади боєприпасів… Це неймовірно ускладнює логістичні можливості росіян і, безумовно, можливості бойові, – заявив Денисенко.

Як пояснював військовий експерт Олег Жданов, війська РФ не можуть розпочати наступ на Донецькому напрямку, оскільки після знищення військових складів окупантам критично не вистачає транспорту для підвезення боєприпасів.