Липень, 24 в 13:02

Україна отримає системи протиповітряної оборони NASAMS. Ці ППО нам потрібні, але вони точкові.

Про це повідомив ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко. Він наголосив, що у цих ситсем радіус дії 20 км за висотою та 40 км за дальністю. І це покращеними ракетами.

– Це сучасні американсько-норвезькі ППО. Президент Зеленський просив їх ще у березні. У плані протиповітряної оборони нам дали дві чайні ложки сучасної техніки. Ми дуже раді цій обставині. Якщо темпи будуть такими самими, то, щоб випити всю чашку, це завершиться до кінця наступного року, – зазначив він.

Ігор Романенко додав, що системами NASAMS треба прикривати Київ – центр ухвалення рішень. Ще одну батарею, на думку військового, потрібно використовувати в іншому місці, закриваючи “діри”.

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Генерал наголосив, що в умовах бойових дій система ППО NASAMS ще не перевірялася. Але, за попередньою інформацією, вона може працювати по балістичних та крилатих ракетах, зокрема по Іскандерах.

Нагадаємо, 16 липня речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив, що Україна отримає дві батареї ЗРК NASAMS.

Що відомо про пересувний ракетний комплекс NASAMS – читайте у нашому матеріалі.