Карта бойових дій на 24.07.2022 – ситуація на фронті

Липень, 24 в 13:50

У п’ятий місяць повномасштабної війни російські військові залучають штурмову та армійську авіацію, щоб створити умови для наступу на Бахмут та захоплення території Вуглегірської ТЕС.

Карта бойових дій в Україні на 24.07.2022

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Підрозділи Збройних сил Білорусі так само посилено охороняють прикордонні райони в Брестській та Гомельській областях

На Сіверському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Гай Чернігівської області та Гудове, Яструбине, Білопілля й Грабовське Сумської області.

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Періодично в прикордонних районах цих двох областей російські загарбники вдаються до повітряної розвідки для того, щоб з’ясувати розташування позицій Сил оборони.

На Харківському напрямку напередодні росіяни гатили зі ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Питомник, Петрівка, Новомиколаївка, Старий Салтів, Благодатне, Прудянка, Лісне, Леб’яже, Коробочкине, Дергачі, Перемога та інших.

Під ворожою артилерією перебували райони Чепіля, Богородичного та Адамівки на Слов’янському напрямку.

На Краматорському напрямку обстріли зафіксовано біля Стародубівки, Дронівки, Пискунівки, Сіверська, Спірного та Івано-Дар’ївки. Крім того, окупанти там залучали безпілотник.

На Бахмутському напрямку ворог бойовими діями прагне створити умови для наступу на Бахмут та захоплення території Вуглегірської ТЕС.

Окупанти залучали штурмову та армійську авіацію для обстрілів військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Зайцеве, Вершина, Берестове, Шуми, Бахмут, Нью-Йорк, Бахмутське, Покровське, Новолуганське, Веселе.

Українські військові знову відкинули російських військових назад, коли ті з різних напрямків штурмували територію Вуглегірської ТЕС.

Систематично під обстрілами РФ перебувають райони населених пунктів Золота Нива, Вугледар, Веселе, Авдіївка, Красногорівка на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, ворожий безпілотник діяв поблизу Малої Токмачки та Новодарівки.

На окремих ділянках армія РФ намагається вдосконалити інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні займаних позицій.

Росіяни упродовж минулої доби обстрілювали цивільну та військову інфраструктуру біля Червоної Долини, Киселівки, Тернівки, Добрянки, Олександрівки, Кобзарців, Лепетихи.

Втрати РФ на 24 липня 2022

особового складу ‒ близько 39 520 (+280),

танків ‒ 1 722 (+14),

бойових броньованих машин ‒ 3 942 (+13),

артилерійських систем – 869 (+5),

реактивних систем залпового вогню – 255 (+2),

засобів протиповітряної оборони – 113,

літаків – 221,

гелікоптерів – 188,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 714,

крилатих ракет – 170 (+3),

кораблів (катерів) – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 823 (+3),

спеціальної техніки – 73 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 151-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.