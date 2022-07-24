Каскад принижень для Путіна: чому РФ не зможе провести псевдореферендум на півдні

Липень, 24 в 17:16

Президент Росії Володимир Путін зіткнувся з “цілим каскадом” принижень, які продемонстрували, де саме зараз його місце на геополітичній карті світу.

Про це в неділю, 24 липня, в ефірі марафону FREEДІМ заявив політолог Олег Саакян.

– Це місце не лише не те, на яке він претендував, а й навіть не те, що було до 24 лютого цього року. Зараз Путін таким чином (обстрілами порту в Одесі, – Ред.) огризається, мститься. Проте він все одно буде поза домовленостями, залишаючи собі можливість трактувати їх так, як він захоче, – розповів Саакян.

Він пояснив, що навіть зернові угоди є інцидентом, який продемонстрував, що Росія втратила ініціативу нав’язування своєї волі, оскільки Кремлю довелося йти на домовленості.

Зараз дивляться

– Багато в чому тому одразу вони були зірвані обстрілом, щоб продемонструвати, що росіянам абсолютно все одно, що б не було підписано. Вони трактують це як хочуть. І те, що вони пішли на цілу низку поступок, і те, що їх поставили в позу досить неприємну, особливо після Тегерана та Ердогана, який змусив на себе чекати, – стверджує політолог.

Саакян пояснив, що Росія все ще діє в режимі гібридної війни, а світ після початку повномасштабної війни знайшов “антидот від гібридного впливу розпропаганди” – це повна презумпція недовіри.

– Будь-які гібридні дії, у тому числі пропаганда, можуть діяти лише в умовах, коли до вас ставляться так само, як і до інших. І тоді повною мірою розгортається постмодерн у стилі: “А чому ваша правда – більше правда, ніж наша?” і “А чому, якщо ви демократи, ви нам рота затикаєте?” та інше, – стверджує експерт.

Він додав, що раніше гібридною пропагандою росіяни вносили сум’яття, викликали сумнів і, відповідно, паралізували західні та українські, як і будь-які інші демократичні інституції.

Тепер же, за словами Саакяна, все, що пов’язане з Росією, – це токсичне середовище. Гібридні методи не дають свого бажаного ефекту. Тому Росії доводиться діяти грубіше і військовими способами.

– Тому псевдореферендуми і переносяться вже вкотре – оскільки це може коштувати Росії більшої поразки, ніж перемоги, яку в Кремлі роздмухують до розмірів дирижабля, – зазначив політолог.

За словами Саакяна, не встигне Путін проголосити, що це “територія Росії, за яку вони тепер боротимуться, як за своїх”, а раніше вони нібито просто думали, що це була просто “спецоперація” і не більше, як “який-небудь HIMARS підірве якусь військову частину чи склад чи звільнить умовний Херсон”. Рівно під час цієї ж промови.

– І як потім пояснювати росіянам, що Росії доводиться вже не як жест доброї волі йти і що цього не було в них у планах спочатку, тому вони залишають (території, – Ред.) і нічого страшного. Оголосивши, що це їх, їм доводиться віддавати. Відразу виникає питання – то це і Білгород доведеться віддавати? І Крим віддавати? То може взагалі тоді й Кубань забере Україна? – стверджує політолог.

Експерт вважає, що ці страхи почнуть розповсюджуватись у соцмережах, оскільки впаде головний міф – про Росію, яка нікому нічого не віддає і ні з ким не збирається домовлятися.