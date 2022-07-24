Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

На Полтавщині фура перекинулася та перекрила рух транспорту

Ілля Нежигай, редактор стрічки
На Полтавщині фура перекинулася та перекрила рух транспорту

Під вечір 23 липня на виїзді з Полтави перевернувся грузовий автомобіль, через що поліція перекрила трасу на Харків.

Про ДТП повідомила Патрульна поліція.

– У зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою, що сталася в напрямку Полтави, на автодорозі М-03 Київ — Харків — Довжанський на 330км, за участю вантажного автомобіля, рух транспорту перекрито, – йдеться у повідомленні.

Поліцейські розповіли, що причиною ДТП сталось через те, що водій вантажівки не впорався з керуванням й допустив перекидання фури.

Зараз дивляться

– Для того, щоб прибрати автомобіль з проїжджої частини задіяно спеціальну техніку, – повідомили поліцейські.

Патрульні закликали водіїв планувати маршрути своєї поїздки з урахуванням інформації про перекритий рух транспорту.

Про кількість загиблих чи постраждалих не повідомляється.

Нагадаємо, на початку травня на Рівненщині сталось одне наймасштабніших ДТП в історії незалежної України. Тоді мікроавтобус намагався обігнати інше авто, внаслідок чого виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з бензовозом. Як наслідок, загинуло 26 людей, а 12 людей отримали травми.

Фото: Патрульна поліція

Джерело: Патрульна поліція
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка