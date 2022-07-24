Липень, 24 в 0:38

Під вечір 23 липня на виїзді з Полтави перевернувся грузовий автомобіль, через що поліція перекрила трасу на Харків.

Про ДТП повідомила Патрульна поліція.

– У зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою, що сталася в напрямку Полтави, на автодорозі М-03 Київ — Харків — Довжанський на 330км, за участю вантажного автомобіля, рух транспорту перекрито, – йдеться у повідомленні.

Поліцейські розповіли, що причиною ДТП сталось через те, що водій вантажівки не впорався з керуванням й допустив перекидання фури.

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– Для того, щоб прибрати автомобіль з проїжджої частини задіяно спеціальну техніку, – повідомили поліцейські.

Патрульні закликали водіїв планувати маршрути своєї поїздки з урахуванням інформації про перекритий рух транспорту.

Про кількість загиблих чи постраждалих не повідомляється.

Нагадаємо, на початку травня на Рівненщині сталось одне наймасштабніших ДТП в історії незалежної України. Тоді мікроавтобус намагався обігнати інше авто, внаслідок чого виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з бензовозом. Як наслідок, загинуло 26 людей, а 12 людей отримали травми.

Фото: Патрульна поліція