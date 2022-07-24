Липень, 24 в 11:06

Минулої доби російський ворог продовжував гатити по населених пунктах та цивільній інфраструктурі України.

Про це йдеться у щоденному зведенні від обласних військових адміністрацій, повідомляють Факти ICTV.

На Дніпропетровщині ввечері ворог обстріляв Криворізький район, де зі ствольної артилерії вдарив по одному з сіл Зеленодольської громади. Обійшлося без жертв та руйнувань.

Зараз дивляться

На Харківщині протягом доби окупанти завдавали ударів по Харківському, Богодухівському, Чугуївському, Лозівському, Ізюмському районах. Пошкоджені будинки, горіли господарчі споруди та відкриті території.

За добу в області одна людина постраждала – у Лозівському районі.

На Луганщині в Кадіївці зазнало руйнувань приміщення, де були російські військові. Втрати наразі уточнюються. Поблизу Лисичанська наша артилерія накрила вогнем російських окупантів, які щойно прибули на ротацію. Знищено щонайменше 12 спецпризначенців ворога. Багато отримали поранення.

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Наголошується, що окупанти продовжують застосовувати штурмову та армійську авіацію проти мирного населення. Вночі по регіону завдали чотири ракетні та один авіаудар.

Поблизу Верхньокам’янського ворог намагався йти на штурм, проте ЗСУ змусили його відійти із втратами.

На Донеччині загарбники обстрілювали Торецьк (житловий сектор); Авдіївку (промисловий, житловий сектор, гаражний кооператив); Кам’янку (житловий сектор); Веселе (житловий сектор).

У Костянтинівці в результаті нічного обстрілу зруйнована школа, у Новодмитрівці — дитячий садок.

За добу по області — двоє загиблих та двоє поранених.

На Миколаївщині вчора ввечері російські окупанти обстріляли житлові квартали у Корабельному районі Миколаєва. Ворог випустив чотири крилаті ракети Калібр. Наразі відомо про п’ятьох поранених, серед них — підліток.

Сьогодні зранку Миколаїв знову зазнав ворожих обстрілів. Наразі інформація щодо наслідків уточнюється.

На Херсонщині ситуація стабільно напружена. Місцеві жителі практично всіх районів області повідомляють про численні обстріли та вибухи.

Критична ситуація у населених пунктах Високопільської, Бериславської, Калинівської, Великоолександрівської, Нововоронцовської та Каховської територіальних громад. Від обстрілів на території цих та прилеглих громад горять поля та ліси, а в окупованих селах знищуються вцілілі будинки та соціальна інфраструктура.