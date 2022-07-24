Липень, 24 в 20:24

Українські захисники знищили ще один російський штурмовик.

Про це повідомили в командуванні Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Ворожий Су-25 Грач збили військові підрозділу протиповітряної оборони 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ.

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– Броньований літак окупантів був назавжди приземлений розрахунком ПЗРК Ігла, – зазначили у командуванні.

Нагадаємо, що у Херсонській області українські захисники знищили батарею ЗРК С-300 російських військ в районі Зеленотропинського під час виконання вогневих завдань.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 151-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: ДШВ ЗС України