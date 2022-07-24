Приземлили назавжди: десантники Іглою знищили російський штурмовик Су-25
Українські захисники знищили ще один російський штурмовик.
Про це повідомили в командуванні Десантно-штурмових військ Збройних сил України.
Ворожий Су-25 Грач збили військові підрозділу протиповітряної оборони 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ.
– Броньований літак окупантів був назавжди приземлений розрахунком ПЗРК Ігла, – зазначили у командуванні.
Нагадаємо, що у Херсонській області українські захисники знищили батарею ЗРК С-300 російських військ в районі Зеленотропинського під час виконання вогневих завдань.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 151-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Фото: ДШВ ЗС України