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Факти / Україна

Росіяни доставляють боєприпаси на Херсонщину у “гуманітарних” вантажах – ОК Південь

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
російські окупанти
Фото: Getty Images

Російські окупаційні війська на тимчасово окупованих територіях півдня України продовжують вести практику тотальної брехні.

Про це йдеться у зведенні Оперативного командування Південь станом на 12.00 24 липня.

Зазначається, що росіяни доставляють боєприпаси на територію України під виглядом цивільних вантажів.

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— Наразі відомо, що до Херсонської області в’їхали понад 20 так званих гуманітарних КамАЗів пофарбованих у білий колір. Реальний доставлений вантаж – боєприпаси ствольної артилерії та РСЗВ, – зазначив спікер ОК Південь Владислав Назаров.

Він додав, що загарбники облаштовують нові склади боєприпасів у цивільних будівлях, закладах культури та освіти.

В ОК Південь наголосили, що імовірність нанесення ракетних ударів з боку ворога лишається високою, адже у Чорному морі наразі понад 10 одиниць корабельно-катерного складу ворожого флоту, які маневрують вздовж узбережжя Криму від м. Тарханкут до Анапи.

Два надводних та один підводний носій ракетного озброєння тримають напоготові 20 ракет типу Калібр.

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Джерело: ОК Південь
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