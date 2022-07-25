Липень, 24 в 21:22

У тимчасово окупованому Мелітополі російські загарбники погрожують депортацією мешканцям, які не прийдуть на “референдум”.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров під час ефіру на телеканалі FreeДом.

За його словами, окупанти вже готуються до псевдореферендуму про приєднання до Росії.

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– Відома дата, яку вони декларують – початок вересня, – зазначив Федоров.

Мер Мелітополя стверджує, що російські військові роблять тотальний обхід мікрорайонів багатоповерхового сектору, приватних будинків для виявлення мешканців.

– Погроза їхня наступна: хто не прийде на “референдум”, тих вивезуть поза межі території Запорізької області, – пояснив Федоров.

Крім того, він наголосив, що “референдуму” як такого не буде, росіяни лише влаштують картинку для пропагандистських ЗМІ.

Нагадаємо, що 24 липня в Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи. Пошкоджена залізнична інфраструктура в Мелітопольському районі, яку російські військові використовували для перевезення військової техніки та особового складу в напрямку Василівки та Токмака.