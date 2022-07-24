Липень, 24 в 15:51

Другий етап повномасштабної війни РФ проти України закінчився поразкою росіян. Зараз відбувається перегрупування сил обох сторін перед потужним третім етапом.

Таку думку це в ефірі телемарафону Freedom висловив ветеран полку Айдар Євген Дикий. Він не виключає, що у найближчі місяці на фронті буде гаряче.

– Восени, не пізніше середини жовтня, почнуться дощі. За великим рахунком, на якій лінії вони нас застануть, там і сторони будуть зимувати. Тобто для якихось великих переміщень, окупації (з боку РФ) або в нашому випадку деокупації великих територій по суті залишився люфт у два місяці – серпень-вересень. Обидві сторони це добре розуміють. Тому протягом цих двох місяців буде дуже гаряче. Потрібно розуміти, що будуть спроби потужних проривів з обох боків. І от після цього у росіян знову виникне питання – все-таки йти чи втягуватися у зовсім затяжну війну, – пояснив Євген Дикий.

Зараз дивляться

Він також додав, що українцям потрібно бути готовими до того, що російські окупанти не підуть і намагатимуться всю Росію перевести на воєнні рейки.