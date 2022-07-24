У Херсоні окупанти змушують підприємців отримувати паспорти РФ і платити “податки”

Липень, 24 в 17:11

У Херсоні окупаційна влада змушує підприємців сплачуючи “податки” російським загарбникам. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Зокрема, окупанти наполягають на тому, що херсонським підприємцям потрібно пройти так звану процедуру перереєстрації та працювати за російським законодавством.

Але для цієї “перереєстрації” їх змушують отримувати російський паспорт.

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Також у Херсонській ОВА повідомили, що ринки та магазини Херсонщини заповнили товари вкрай поганої якості, завезені з Росії. Але цю продукцію маркують відомими українськими брендами.

Нещодавно очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що Росія готується до так званих референдумів на тимчасово окупованих територіях у Херсонській та Запорізьких областях. Їх планують провести 11 вересня.

Раніше у тимчасово окупованому Херсоні російські загарбники увірвалися до Державного архіву області та викрали документацію зі списками виборців за 2019 рік.

Їх окупанти можуть використати для організації так званого референдуму.