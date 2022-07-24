Липень, 24 в 17:46

Український адвокат та військовий Масі Найєм дав перше інтерв’ю після важкого поранення на фронті.

В інтерв’ю Телебаченню Торонто він розповів про те, як все сталося та про своє відновлення.

У своєму підрозділі він був розвідником, і в день поранення, разом з побратимами шукав місце, де можна було збудувати понтонну переправу через річку Сіверський Донець в разі, якщо росіяни зруйнують міст.

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— Ми їхали за людиною, яка знала місцевість, заїхали на місце і хотіли вийти подивитись. Ми почали переставляти машину і в цей момент заїхали на міну. Один з моїх побратимів загинув на місці. Інший мій друг теж в лікарні, у нього стан важчий, ніж у мене. Після того, як ми підірвались, я намагався вийти з машини, вийшов і інший мій побратим допоміг нам в евакуації, – розповів Найєм.

Він зазначив, що наразі триває розслідування інциденту, але припускає, що причиною важкого поранення стала зовсім не російська міна, а, ймовірно, погана комунікація в українській армії.

— Дуже цікаво, хто там поставив міну і чому не попередили. Мені здається, що комунікація в армії потребує покращення. Все, що стосується мінних загороджень, мінних карт – це дуже серйозні питання. Коли ми відходимо і на цих мінах підриваються російські військові – це добре. Коли ми відходимо і певні проблеми стаються з нашими – це погано. Я вважаю, що війна – це конкуренція помилок. Хто більше зробить помилок, той швидше програє. У нас мало ресурсів для цих помилок, нам кожна людина важлива, – зазначив він.

За словами Найєма, це точно була не російська міна, бо на той момент росіяни туди ще не заходили.

Після поранення Масі Найєм провів шість тижнів у лікарні, кілька днів тому йому знову зробили операцію. Попереду заплановані ще операції та відновлення, які займуть кілька місяців.

За словами Найєма, осколок від міни зламав йому кістку, яка тримала мозок, і вона зараз замінена титановою.

5 червня Масі Найєм дістав важке поранення в голову. Його евакуювали з передової і доставили до Слов’янська.

Після стабілізації стану Найєма відвезли в Краматорськ після чого доставили в обласну клінічну лікарню імені Мечникова міста Дніпро.

Джерело: Телебачення Торонто

Скріншот: Телебачення Торонто