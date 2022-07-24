Липень, 24 в 9:25

Українські підрозділи, ймовірно, готуються або вже розпочали контрнаступ у Херсонській області станом на 23 липня.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Радник голови Херсонської обласної адміністрації Сергій Хлань заявив 23 липня, що українські сили захопили низку населених пунктів у Херсонській області, але закликав мирних жителів зберігати мовчання про хід контрнаступу до офіційних заяв української влади.

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Також повідомляється, що голова Чеченської Республіки Рамзан Кадиров нібито підтвердив, що генерал-полковник Сергій Кузовлєв змінив генерала армії Олександра Дворнікова на посаді командувача Південного військового округу (ПВО) Росії.

Зазначається, що російські війська проводили деякі розвідувальні операції на схід від Бахмута і продовжували часткові наземні атаки на північний захід від Слов’янська, на схід від Сіверська та на південь від Бахмута.

19 липня в районі стратегічного Антонівського мосту в Херсоні пролунав вибух. Згодом у мережі з’явилось відео удару по мосту. Радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань підтвердив влучання у міст.

Також Сергій Хлань повідомляв, що на Херсонщині російські військові після влучань по їхніх складах в істериці стріляють тим, що залишилося.

Вранці 23 липня ЗСУ “з хірургічною точністю” влучили в Дар’ївський міст через річку Інгулець.