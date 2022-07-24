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Факти / Україна

ЗСУ можуть звільнити Херсон, росіяни панікують – ексміністр оборони Загороднюк

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
андрій загороднюк
Фото: Міноборони

Україна почувається впевненіше, бо сьогодні ми маємо велику кількість західної зброї, що викликає паніку у росіян.

Про це повідомив колишній міністр оборони України та голова Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк в інтерв’ю НВ.

Він зазначив, що агресори роблять “дуже серйозні” спроби перекидання техніки та військ на південь України.

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– Це впливає на перебіг подій на сході, тобто вони можуть фактично здійснювати наступ лише на одному операційному напрямі. Ми це знали, починаючи з квітня. Поки ми бачимо, що вони терміново коригують плани, намагаються зрозуміти, що їм робити і перебувають у вкрай некомфортному стані для себе, – пояснив він.

Загороднюк уточнив, що саме тому від Кремля чути чергові заяви про переговори, якісь припинення вогню тощо – оскільки окупанти розуміють, що їм, на відміну від України, не вдасться тримати напругу на кількох операційних напрямках.

– Чи є у нас шанси у Херсоні? Є абсолютно. Чи будуть вони реалізовані? Стверджувати однозначно не можна, тому що це залежить від великої кількості перемінних, і ми точно не знаємо, які нам вдасться використати, – наголосив ексміністр.

За його словами, ЗСУ точно ускладнюють життя російським загарбникам, на що вони не розраховували ще зовсім недавно.

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Джерело: Новое время
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