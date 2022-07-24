Липень, 24 в 18:04

Україна почувається впевненіше, бо сьогодні ми маємо велику кількість західної зброї, що викликає паніку у росіян.

Про це повідомив колишній міністр оборони України та голова Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк в інтерв’ю НВ.

Він зазначив, що агресори роблять “дуже серйозні” спроби перекидання техніки та військ на південь України.

Зараз дивляться

– Це впливає на перебіг подій на сході, тобто вони можуть фактично здійснювати наступ лише на одному операційному напрямі. Ми це знали, починаючи з квітня. Поки ми бачимо, що вони терміново коригують плани, намагаються зрозуміти, що їм робити і перебувають у вкрай некомфортному стані для себе, – пояснив він.

Загороднюк уточнив, що саме тому від Кремля чути чергові заяви про переговори, якісь припинення вогню тощо – оскільки окупанти розуміють, що їм, на відміну від України, не вдасться тримати напругу на кількох операційних напрямках.

– Чи є у нас шанси у Херсоні? Є абсолютно. Чи будуть вони реалізовані? Стверджувати однозначно не можна, тому що це залежить від великої кількості перемінних, і ми точно не знаємо, які нам вдасться використати, – наголосив ексміністр.

За його словами, ЗСУ точно ускладнюють життя російським загарбникам, на що вони не розраховували ще зовсім недавно.