Липень, 25 в 13:10

25 липня російські військові обстрілюють українські населені пункти, а також позиції ЗСУ із різних видів озброєння.

Карта бойових дій в Україні на 25.07.2022

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Ворожі підрозділи гатили зі ствольної артилерії по районах населених пунктів Яструбине, Грабовське та Володимирівка Сумської області.

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На Слобожанському напрямку росіяни вдаються до бойових дій, щоб утримати зайняті рубежі та завадити просуванню Сил оборони в бік державного кордону.

На Харківському напрямку російські загарбники відкривали вогонь із танків, ствольної та реактивної артилерії по позиціях українських військових у районах Харкова, Малинівки, Борщової, Іванівки, Питомника, Нового, Руських Тишків, Петрівки, Дементіївки, Гусарівки, Прудянки, Шаповалівки, Рубіжного, Шевелівки, Дуванки, Мосьпанового, Руської Лозової та Михайлівки.

Авіаудари зафіксовано поблизу Прудянки, Петрівки та Явірського.

Із усіх наявних видів озброєння окупанти обстрілювали позиції підрозділів Сил оборони поблизу Норцівки, Богородичного, Петрівського, Барвінкового, Костянтинівки, Нової Дмитрівки, Долини, Нової Миколаївки, Карнаухівки, Дібровного та Чепіля на Слов’янському напрямку.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли біля Кривої Луки, Платонівки, Сіверська, Верхньокам’янського, Званівки, Івано-Дар’ївки та Спірного, а авіаудари – неподалік Григорівки й Серебрянки.

ЗСУ відбили штурмові дії та змусили окупантів відкотитися назад на напрямках Берестове – Івано-Дар’ївка та Верхньокам’янка – Івано-Дар’ївка. Нині армія РФ наступає неподалік Спірного.

Райони населених пунктів Берестове, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Покровське, Яковлівка, Курдюмівка, Бахмут, Весела Долина, Новолуганське, Зайцеве та Травневе на Бахмутському напрямку ворог обстрілював, щоб зруйнувати оборонні позиції ЗСУ.

Польоти ворожого безпілотника Генеральний штаб Збройних сил України зафіксував у районі Краматорська.

Авіаударів РФ завдано біля Соледара, Покровського та території Вуглегірської ТЕС.

Провалом та відходом назад завершився штурм РФ у напрямку Вершина – Луганське.

Станом на 25 липня ворог іде в наступ у бік Миронівського – Луганського.

Українські позиції уздовж лінії зіткнення на Авдіївському Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстрілювали зі ствольної, реактивної артилерії й танків, щоб скувати дії ЗСУ.

Поблизу Шевченко, Веселого та Полтавки армія РФ завдавала авіаударів, а над Омельником, Щербаками, Новоданилівкою та Малинівкою вела повітряну розвідку.

Із артилерії окупанти гатили по районах населених пунктів Потьомкине, Червонопілля, Квітневе, Киселівка, Партизанське, Первомайське, Луч, Посад-Покровське, Благодатне, Шевченкове, Прибузьке, Степова Долина, Нова Зоря на Південнобузькому напрямку.

За даними української сторони, росіяни завдали авіаудару неподалік Білогірки та інтенсивно розвідують ситуацію за допомогою безпілотника.

Поза пунктами базування перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу Калібр.

Втрати РФ на 25 липня 2022

особового складу – близько 39 700 (+180),

танків ‒ 1 730 (+8),

бойових броньованих машин ‒ 3 950 (+8),

артилерійських систем – 876 (+7),

реактивних систем залпового вогню – 257 (+2),

засобів протиповітряної оборони – 116 (+3),

літаків – 222 (+1),

гелікоптерів – 188,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 719 (+5),

крилатих ракет – 174 (+4),

кораблів (катерів) – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 832 (+9),

спеціальної техніки – 73.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 152-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.