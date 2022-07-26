На фронт прибули шість ЗРК Stormer для знищення ворожих штурмовиків
Велика Британія передала Збройним силам України шість зенітних ракетних комплексів Stormer HVM.
Про це повідомляє Оперативне командування Південь.
Цей комплекс ефективний проти ворожих літаків і гелікоптерів, які летять на невеликих висотах. Крім того, британські Stormer HVM “бачать” ворожі штурмовики на відстані до 18 км.
Основна відмінність Stormer HVM від інших ЗРК – є відсутність радіолокаційної станції. Ракети наводять на ціль у напівавтоматичному режимі, це робить британські ЗРК невидимими для бортових датчиків радіолокаційного опромінення, які стоять на ворожих вертольотах та літаках.
Пускова установка розрахована на вісім ракет, дальність стрільби до 8 км.
Stormer HVM може посилити передній край оборони наших воїнів та забезпечити захист від ударних вертольотів та штурмовиків російських окупантів, наголошують військові.
Екіпаж ЗРК – три людини; вага – 13,5 тонн; потужність двигуна – 250 к.с.; максимальна швидкість – до 80 км/год.
Раніше повідомлялося, що Велика Британія поставить Україні десятки артилерійських гармат, сотні безпілотників та ще сотні одиниць протитанкової зброї.
Фото: скриншот з відео