Липень, 25 в 21:31

Велика Британія передала Збройним силам України шість зенітних ракетних комплексів Stormer HVM.

Про це повідомляє Оперативне командування Південь.

Цей комплекс ефективний проти ворожих літаків і гелікоптерів, які летять на невеликих висотах. Крім того, британські Stormer HVM “бачать” ворожі штурмовики на відстані до 18 км.

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Основна відмінність Stormer HVM від інших ЗРК – є відсутність радіолокаційної станції. Ракети наводять на ціль у напівавтоматичному режимі, це робить британські ЗРК невидимими для бортових датчиків радіолокаційного опромінення, які стоять на ворожих вертольотах та літаках.

Пускова установка розрахована на вісім ракет, дальність стрільби до 8 км.

Stormer HVM може посилити передній край оборони наших воїнів та забезпечити захист від ударних вертольотів та штурмовиків російських окупантів, наголошують військові.

Екіпаж ЗРК – три людини; вага – 13,5 тонн; потужність двигуна – 250 к.с.; максимальна швидкість – до 80 км/год.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія поставить Україні десятки артилерійських гармат, сотні безпілотників та ще сотні одиниць протитанкової зброї.

Фото: скриншот з відео