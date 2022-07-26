Липень, 25 в 22:20

У понеділок, 25 липня, український шоумен, волонтер та політик Сергій Притула жорстко звернувся до росіян, і розповів їм, яке майбутнє на них чекає.

Він зазначив, що цим відео він “закриває гештальт”, оскільки 25 лютого він звертався із закликом до російських зірок шоу-бізнесу, тому що “наївно вірив”, що вони виступатимуть проти повномасштабної війни, розв’язаної Росією проти України.

Сергій Притула наголосив, що РФ – це “країна навпаки”, в якій те, що має працювати правильно, не працює таким чином. Як приклад, він розповів про главу РПЦ, який замість того щоб закликати до миру, благословляє війну.

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Волонтер перерахував, які злочини вчинили росіяни в Україні під егідою брехні про “спецоперацію”, і розвінчав міф про те, що повномасштабну війну, що відбувається сьогодні, взагалі можна називати цим словом.

Притула нагадав, що зараз 2022 рік, а тому приховати те, що росіяни наробили в Україні, не вдасться – українці вже ідентифікували багатьох солдатів. У зв’язку з цим він зазначив, що агресорам ще відгукнуться наслідки їхніх дій.

– Росіяни, ваші діти вас проклинатимуть. Тому що на них чекає бідне та голодне майбутнє. Вас обкладуть санкціями, заборонять виїзд кудись, крім Північної Кореї, змусять виплачувати величезні репарації, за які ми відбудуємо українські міста та села, – повідомив волонтер.

За його словами, росіяни будуть кричати про те, що вони невинні, винна лише влада, а прості люди не повинні страждати. Однак саме вони обрали та підтримали цю владу, а також не зробили нічого, щоб пекло в Україні припинилося.

Тим часом діти тих, хто все це затіяв, почуватимуться відносно непогано, бо “доки ви розмінювали життя своїх синів на білі Лади, вони змінювали громадянство”.

Після цього, як зазначає Притула, залишиться лише поцілувати портрет мертвого на той момент Володимира Путіна і подякувати йому “за щасливе дитинство”.

– Як бачите, я вже не закликаю ані російських зірок, ані суспільство зупинити війну. Ви на це не здатні. Ви не здатні ні на що. Якщо ви думаєте, що все сказане вище – це моя ненависть, то і тут я вас розчарую. Ненависть – це забагато для вас. Це навіть шляхетно. Вам краще підходить слово зневага, – вважає Сергій Притула.

Росіянам та їхнім дітям – жити з ганьбою та в ізоляції від цивілізованого світу, який хоче творити, тоді як РФ хоче лише руйнувати, стверджує він.

– Ваше майбутнє – країна-ізгой. Ви – країна 404. І недовга та година, коли в Махачкалі, Улан-Уді та Якутську, після того як з війни не повернуться тисячі бійців, виникне питання: а навіщо нам вбивати українців, якщо росіяни – ближче, і це вони відправили нас на фронт гарматним м’ясом, як і завжди робили з підкореними народами? Горіть у пеклі, росіяни. Оруел вам аплодує, – підсумував волонтер.

Фото: Сергій Притула