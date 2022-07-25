Німеччина передала техніку для ДСНС: що саме надійшло в Україну
Уряд Німеччини передав Україні техніку для Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Сертифікат на отримання техніки вручили на Михайлівській площі у Києві. З боку Німеччини у столицю прибула федеральна міністерка внутрішніх справ та комплексного територіального розвитку
Ненсі Фезер.
З боку України на заході був присутній міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
Працівники ДСНС подякували Німеччині за техніку, подарувавши їм іграшкового пса Патрона.
Зокрема, уряд Німеччини передав Україні наступну техніку:
- 2 автомобільні тягачі DAF F52N3
- 2 причепи Schmitz Cargobull SCB*S3T
- 9 електричних генераторів P165-5
- 4 електричних генератори P110-3
Загальна вартість техніки становить понад €652 тис.
Раніше стало відомо, що наприкінці літа Німеччина передасть Україні системи ППО IRIS-T. Відомо, що ці системи протиповітряної оборони перебувають ще на стадії виробництва.
Також для боротьби з російською агресією в Україну вже надійшли три перші Gepard від Німеччини.
Це зенітно-ракетні комплекси, до яких також передали декілька десятків тисяч набоїв. Загалом Україна очікує на 15 Gepard.