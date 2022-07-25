Липень, 25 в 15:55

Уряд Німеччини передав Україні техніку для Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Сертифікат на отримання техніки вручили на Михайлівській площі у Києві. З боку Німеччини у столицю прибула федеральна міністерка внутрішніх справ та комплексного територіального розвитку

Ненсі Фезер.

З боку України на заході був присутній міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

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Працівники ДСНС подякували Німеччині за техніку, подарувавши їм іграшкового пса Патрона.

Зокрема, уряд Німеччини передав Україні наступну техніку:

2 автомобільні тягачі DAF F52N3

2 причепи Schmitz Cargobull SCB*S3T

9 електричних генераторів P165-5

4 електричних генератори P110-3

Загальна вартість техніки становить понад €652 тис.

Раніше стало відомо, що наприкінці літа Німеччина передасть Україні системи ППО IRIS-T. Відомо, що ці системи протиповітряної оборони перебувають ще на стадії виробництва.

Також для боротьби з російською агресією в Україну вже надійшли три перші Gepard від Німеччини.

Це зенітно-ракетні комплекси, до яких також передали декілька десятків тисяч набоїв. Загалом Україна очікує на 15 Gepard.