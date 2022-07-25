Липень, 25 в 14:48

У тимчасово окупованому Мелітополі загарбники намагаються відновити злітно-посадкову смугу аеродрому на колишньому місці базування 25-ї бригади транспортної авіації.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. За їхніми даними, для цього росіяни частково відновили потужності заводу з виробництва бетону Моноліт Плюс.

Однак повноцінний ремонт та запуск функціонування злітної смуги найближчим часом малоймовірно.

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– Адже технологічно на подібні роботи необхідно 21-28 днів, щоб бетон набрав необхідну міцність та був здатний витримувати навантаження літаків та іншої техніки без втрати властивостей. Окупантами планується використання потужностей бетонного заводу для укріплення ліній оборони шляхом створення довготривалих вогневих точок на залізо-бетонній основі, – зазначили у розвідці.

Крім того, у Мелітополі в районі елеватора встановлено перебування вантажного потягу противника. В його складі вісім вантажних критих вагонів з надписом агро-фрегат. Їх завантажують зерновими культурами. Вагони планують незаконно вивезти на територію РФ.

В ГУР додали, що будівля, де розміщувався структурний підрозділ Державної служби охорони в Мелітополі, використовується для утримання затриманих українських громадян. Є свідчення, що до затриманих застосовуються тортури.

Нещодавно також повідомляли, що у Мелітополі російські загарбники погрожують депортацією мешканцям, які не прийдуть на “референдум”.

Фото: Міська рада Мелітополя