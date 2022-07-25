Липень, 25 в 10:52

Минулого тижня були успішні стратегічні дії Збройних сил на Херсонщині. Тоді вдалося влучити у три стратегічні мости, через які відбувалося постачання озброєння і техніки для окупантів.

Фактично це був переломний момент у боротьбі за Херсон. Про це в ефірі телемарафону повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

За його словами, ЗСУ успішно відрізали шляхи постачання озброєння окупантам до самого Херсону і правобережжя міста.

Зараз дивляться

– ЗСУ завдали ударів по мостах таким чином, щоб зробити неможливим проїзд важкої техніки, постачання важкого озброєння, систем залпового вогню і снарядів. Цивільне населення може безперешкодно проїжджати через ці переправи. Попри те, що росіяни намагаються створити картинку, як вони ремонтують ці мости, їм це не вдається. Тому окупанти зараз шукають шляхи евакуації з правобережної частини Херсонської області, бо розуміють, що залишатися там вже неможливо, адже шляхи постачання зброї та важкої техніки вже обрізані. Хоча ще раніше російські загарбники планували створення так званих виборчих комісій для проведення “референдуму”, а зараз вже думають, як втекти, – пояснив Хлань.

Водночас Сергій Хлань наголосив, що окупанти можуть залишити цю територію, але без техніки. На його думку, вони наважаться на цей “жест доброї волі” якнайшвидше.