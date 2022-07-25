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Факти / Україна

У Бердянську пролунали вибухи – завод Південгідромаш в диму

Валентина Чорна, редакторка стрічки
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У Бердянську пролунали вибухи – завод Південгідромаш в диму

Вдень 25 липня у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунали вибухи.

За даними місцевих жителів, територія заводу Південгідромаш охоплена чорним димом. Проте офіційної інформації щодо вибухів наразі немає.

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Нагадаємо, що за минулу добу ЗСУ вдарили по п’ятьох опорних пунктах росіян та два знищили склади з боєприпасами.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 152-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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