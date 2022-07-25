Липень, 25 в 8:39

Російські окупанти не полишають намірів розвинути наступ на великі міста Донецької області. Але поки вони “завмерли” на Луганщині.

Із трьох сторін окупаційні війська намагалися вийти на межу області, але повсюди відійшли. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

– Шостий місяць Луганщина протидіє російському вторгненню. За підсумками понад 150 днів вони то захоплюють Білогорівку, намагаючись покращити тактичне положення, то відходять із неї. Це не те, про що мріяла “друга армія світу”. Амбітні наміри порушили ЗСУ, – зауважив він.

За словами Гайдая, росіяни атакують одразу з кількох напрямків, намагаючись розосередити нашу оборону. Але їм це не вдається зробити, тому 24 липня вони знову були вимушені відходити з втратами.

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Так, на ділянках Верхньокам’янка – Верхньокам’янське, Білогорівка – Верхньокам’янське та Верхньокам’янка – Івано-Дар’ївка, що на Донеччині, окупанти не тільки не просунулися, а й недорахувалися бійців.

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Населені пункти ворог обстрілює із винищувачів, відкриває вогонь з реактивної та зі ствольної артилерії, використовує безпілотники.

Так, за останню добу загарбники випустили три ракети, тричі були масовані артилерійські атаки і два довготривалі мінометні обстріли. Ще тричі росіяни спробували розвинути танковий наступ.