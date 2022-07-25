ЗСУ знекровлює ворога на Херсонщині без штурмових та наступальних дій – Жданов

Липень, 25 в 20:24

ЗСУ тримає під вогневим контролем усі логістичні шляхи постачання всіх угрупувань військ РФ, які перебувають на правому березі річки Дніпро на Херсонщині. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

— Від Кривого Рогу до Херсону і аж до Чорного моря включно. Ми намагаємося нав’язати противнику, що у нас успішно виходить, асиметричну війну. Ми переводимо війну у площину війни четвертого покоління, коли ми діємо на противника асиметричними методами. Зараз це дистанційний вогневий вплив.

Він зазначив, що ЗСУ майже не веде штурмових та наступальних дій, але постійно знекровлює угрупування ворога.

— При чому вже дійшли не лише до знищення складів з боєприпасами, а й командних пунктів, вузлів зв’язку. І вже починаємо потроху громити засоби ППО. Чим більше ППО ми знешкодимо, тем легше буде працювати нашій авіації.

Жданов раніше наголошував, що українська армія намагалася за малих втрат придавити угрупування російських військ на Херсонському напрямку до річки Дніпро та змусити його здатися.

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Він зазначив, що на Херсонському напрямку українська армія вже працює за опорними пунктами, завдаючи удари як штурмовою авіацією так і артилерією.

Джерело: Олег Жданов