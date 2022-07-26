Липень, 26 в 7:35

Очікуючи контрнаступ Збройних сил України, російські окупанти зміцнюють позиції у Запорізькій і Херсонській областях.

Загарбники розширюють адміністративний контроль над окупованими територіями і продовжують створювати умови для їхнього приєднання до РФ.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW). За інформацією аналітиків, окупанти домоглися незначних успіхів на південь від Бахмута, але навряд чи зможуть ефективно використовувати ці досягнення, щоб взяти під повний контроль місто.

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Крім того, війська РФ провели обмежені наземні атаки на північ від Харкова, на схід від Сіверська і на схід від Бахмута.

Тим часом українські військові продовжують завдавати ударів по опорних пунктах російських окупантів вздовж південного напрямку.

В Інституті вивчення війни наголосили, що окупаційна армія продовжує виводити військову техніку зі складів в Омську. Військові зіткнулися з проблемами ремонту пошкоджених бойових машин.

До слова, 25 липня тимчасовий виконувач обов’язків голови Херсонської ОВА Дмитро Бутрій заявив, що українські військові крок за кроком наближають визволення Херсона від російських окупантів.

Джерело: ISW