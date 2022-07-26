Карта бойових дій на 26.07.2022 – ситуація на фронті
ЗСУ вдалося відбити та відкинути російські війська на Краматорському та Бахмутському напрямках. Ворог зосереджує зусилля на спробах покращити тактичне положення та створенні умов для наступу на Сіверськ і Соледар.
Карта бойових дій в Україні на 26.07.2022
На Волинському та Поліському напрямках в ЗС Республіки Білорусь відзначалося ведення повітряної розвідки БПЛА оперативно-тактичного рівня у напрямках на міста Луцьк та Ковель. Зберігається загроза ракетно-авіаційних ударів.
На Слобожанському напрямку бої — росіяни намагаються утримати зайняті позиції.
На Харківському напрямку здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Борщова, Питомник, Соснівка, Руські Тишки, Петрівка, Дементіївка, Рубіжне, Дуванка, Мосьпанове, Руська Лозова, Чугуїв, Клугино-Башкирівка, Світличне, Пришиб та Слатине. Завдав авіаударів біля Залимана та Мосьпанового.
Українські захисники відбили ворожі штурмові дії в районах Спірного та Національного природного парку Святі Гори на Краматорському напрямку. Вони відкинули противника.
На Бахмутському напрямку ворог здійснює артилерійські обстріли. Штурмові дії в районах населених пунктів Берестове та Семигір’я завершились для ворога втратами та відступом. Але підрозділи противника намагаються вести наступ у напрямку Покровського, бойові дії тривають.
Ворог здійснював обстріли з артилерії та танків по лінії зіткнення на Південнобузькому напрямку. Також завдав авіаударів біля Великого Артакового, Калуги та Ольгиного. Вів повітряну розвідку БПЛА.
В акваторії Чорного моря поза пунктами базування перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу Калібр. Зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 153-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: ISW, Генштаб ЗСУ