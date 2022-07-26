Липень, 26 в 11:20

Російські військові обстріляли курортне селище Затока в Одеській області. Відео, на яких видно наслідки ворожих обстрілів, оприлюднив президент Володимир Зеленський.

На кадрах можна побачити зруйновані будинки і як подекуди ще тліє вогонь після ранкових прильотів.

– Ранок. Звичайне село Затока. Люди відпочивали та жили. Просто жили. Ані баз, ані військ. Просто терористам з РФ захотілося постріляти. За все відповідатимуть. Кожен. Кожен “освободітєль”, який руйнує наше життя, – наголосив президент.

Зараз дивляться

Нагадаємо, вранці 26 липня російські літаки стратегічної авіації завдали удару по Одещині.

В Оперативному командуванні Південь повідомили, що росіяни влучили в приватні будівлі прибережних сіл, внаслідок чого сталася пожежа.

Через ракетний обстріл Одещини постраждала одна людина.