Липень, 26 в 12:55

Результатом війни з РФ має стати не просто розгром російської армії, а й максимальна міжнародна ізоляція кремлівського режиму.

Так вважає радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

Він назвав пʼять цілей українського контраступу:

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Вигнання Росії з України.

Ліквідація кримінальних анклавів та сірих зон.

Демілітаризація Росії.

Знищення репутації “імперії зла”.

Перетворення Росії на ізольований “табір для своїх”.

Спеціальна військова КОНТР-операція ???????? обов’язково досягне своїх цілей. 1. Вигнання Росії з України.

2. Ліквідація кримінальних анклавів та сірих зон.

3. Демілітаризація Рф.

4. Знищення репутації «імперії зла».

5. Перетворення Росії на ізольований «табір для своїх». — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 26, 2022

Подоляк впевнений, що Україна обовʼязково досягне зазначених цілей.

Раніше він заявляв, що Україна залишає у минулому еру російського лобі. На його думку, безкарне зло повертається, а невиправлені помилки – повторюються.

Фото: Офіс президента