Максимальна міжнародна ізоляція РФ: в ОП назвали п’ять цілей України у війні
Результатом війни з РФ має стати не просто розгром російської армії, а й максимальна міжнародна ізоляція кремлівського режиму.
Так вважає радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.
Він назвав пʼять цілей українського контраступу:
- Вигнання Росії з України.
- Ліквідація кримінальних анклавів та сірих зон.
- Демілітаризація Росії.
- Знищення репутації “імперії зла”.
- Перетворення Росії на ізольований “табір для своїх”.
Спеціальна військова КОНТР-операція ???????? обов’язково досягне своїх цілей.
1. Вигнання Росії з України.
2. Ліквідація кримінальних анклавів та сірих зон.
3. Демілітаризація Рф.
4. Знищення репутації «імперії зла».
5. Перетворення Росії на ізольований «табір для своїх».
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 26, 2022
Подоляк впевнений, що Україна обовʼязково досягне зазначених цілей.
Раніше він заявляв, що Україна залишає у минулому еру російського лобі. На його думку, безкарне зло повертається, а невиправлені помилки – повторюються.
Фото: Офіс президента