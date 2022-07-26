Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Максимальна міжнародна ізоляція РФ: в ОП назвали п’ять цілей України у війні

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
Михайло Подоляк

Результатом війни з РФ має стати не просто розгром російської армії, а й максимальна міжнародна ізоляція кремлівського режиму.

Так вважає радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

Він назвав пʼять цілей українського контраступу:

Зараз дивляться
  • Вигнання Росії з України.
  • Ліквідація кримінальних анклавів та сірих зон.
  • Демілітаризація Росії.
  • Знищення репутації “імперії зла”.
  • Перетворення Росії на ізольований “табір для своїх”.

Подоляк впевнений, що Україна обовʼязково досягне зазначених цілей.

Раніше він заявляв, що Україна залишає у минулому еру російського лобі. На його думку, безкарне зло повертається, а невиправлені помилки – повторюються.

Читайте
Класична російська шизофренія: Подоляк відповів на заяви Лаврова

Фото: Офіс президента

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка