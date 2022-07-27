На Закарпатті створили перший в Україні “земельний банк”

Липень, 26 в 22:23

На Закарпатті створили та зареєстрували перший в Україні “земельний банк” для будівництва житла для переселенців і релокації бізнесу. Про це заявив очільник Закарпаття Віктор Микита.

– 25 березня усі обласні військові адміністрації отримали чітке завдання – знайти й виділити землю для переміщених компаній та під зведення тимчасового житла для вимушених переселенців. І розпочати підготовчі роботи щодо реалізації відповідної програми підтримки. Це завдання нами виконано у повному обсязі, – повідомив Віктор Микита.

Яка кількість землі увійшла до “земельного банку” та де вона розташована, у Закарпатській ОВА поки що не розголошують. Лише додають, що провели велику роботу, щоб знайти, проаналізувати й акумулювати необхідні земельні ділянки. Вони державної та комунальної форми власності. Ця земля матиме три основні напрямки використання. Перший – будівництво тимчасового багатоквартирного житла для потреб внутрішньо переміщених осіб. З початку повномасштабної війни область прийняла понад пів мільйона українців, що втекли сюди від обстрілів. Тисячі людей досі живуть у спортивних комплексах та навчальних закладах.

– Наш пріоритет – переселення цих людей та створення для них належних умов для проживання, – додає Віктор Микита.

Другий напрямок використання землі – для переміщення релокованих підприємств та створення технопарків. І третій – для організації сільськогосподарського кластеру.

Зараз дивляться

– Технопарків на території області буде кілька. Це майданчики з усіма підведеними комунікаціями та необхідними умовами, щоб розташувати там релоковані підприємства. Навколо цих технопарків розвиватиметься інфраструктура. Тут будуватимуть будинки для працівників цих переміщених компаній, – розповів у ексклюзивному коментарі Фактам Роман Молдавчук, начальник управління інформаційної діяльності Закарпатської ОВА.

Такі осередки мають стати рушієм для залучення капіталів. І це не лише гроші, а й робоча сила, технології та інновації. Усе те, чого в області не було.

– Наші зусилля, сподіваємося, матимуть мультиплікаторний ефект. Потягнуть за собою розвиток у різних галузях – торгівлі, сфері послуг. Таких осередків, технопарків, в області буде кілька. Вони матимуть кластерну структуру, – пояснює Роман Молдавчук.

Керівництво Закарпаття запевняє, що вже готове до другого етапу, котрий передбачає будівництво житла чи передачу готових об’єктів під заселення у квартири. А також подальшу релокацію виробничих потужностей підприємств на Закарпаття.

Джерелами фінансування в межах проєкту можуть бути державний бюджет, грантові кошти та інвестиції.

– Ми використовуємо усі наявні можливості й шляхи для успішної реалізації програми підтримки релокованого бізнесу та ВПО на території Закарпатської області, – говорить Віктор Микита.