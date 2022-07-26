Липень, 26 в 9:30

Щоб закріпитися на Луганщині, окупанти жорстоко спалюють населені пункти, які не підкорюються.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай. Він зазначив, що розбиваючи одразу по декілька вулиць, росіяни покращують своє тактичне положення для наступу на Донеччину.

За словами Гайдая, вчора росіяни поцілили чотирма ракетами, організували два масивних артилерійських обстріли, а також двічі застосовували міномети там, де їм вдалося дещо наблизитися.

Зараз дивляться

– Уся країна бачила, що окупанти залишають лише попіл як від великих міст, так і від зовсім маленьких населених пунктів. Або те, що вони зробили із Врубівкою, коли треба було швидше прорватися до Лисичанська. Чи з Новотошківським, де залишилися усього 10 осіб із числа місцевого населення, ще у квітні. Російській армії байдуже, що буде в селі чи місті завтра, вони калічать життя навіть тим, хто на них чекав усі ці роки, – написав він.

Гайдай додав, що за минулу добу ЗСУ відбили три-чотири штурми з боку росіян, на п’ятому напрямку бої точаться й досі.

– Вже майже місяць, як ворог підійшов майже на межу нашого регіону, та щоб її перетнути, жертвує усіма резервами і спалює села на Луганщині та Донеччині. Окупантам не потрібні люди – потрібен референдум, скількох би жителів вони не вбили і не залишили без даху над головою, – написав очільник Луганської ОВА.

Фото: Сергій Гайдай