Липень, 26 в 6:08

Російські загарбники вночі обстріляли Харків. Снаряди влучили недалеко від центру.

Оновлено о 7.53. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти близько 5 години ранку завдали ударів по цивільній інфраструктурі Харкова Слобідського району.

– Унаслідок обстрілу горів дах будівлі автосалону. Ще кілька снарядів влучили по відкритих територіях. За попередніми даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, постраждалих немає, – каже він.

Ворог знову завдав ударів по Чугуєву. Є влучання по критичній інфраструктурі. Рятувальники продовжують розбирати наслідки вчорашніх руйнувань будинку культури, де в підвалі ще залишилися люди.

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Протягом доби окупанти обстріляли Циркунівську громаду, постраждав житловий будинок. Внаслідок агресії РФ у Балаклійській громаді пошкоджений об‘єкт цивільної інфраструктури.

Раніше про обстріли Харкова повідомляв міський голова Харкова Ігор Терехов.

– Знову нічний обстріл міста. Прилетіло до однієї з частин Харкова, що ближче до центру. Традиційно потрапляння поряд із будівлею, яка до військової інфраструктури не має жодного стосунку, – зазначив він.

За словами Терехова, поки що інформації про жертв і потерпілих немає.

Нагадаємо, що 25 липня у Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 153-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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