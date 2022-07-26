Липень, 26 в 16:18

США виділили $100 млн на навчання українських пілотів.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Американський уряд виділив $100 млн на підготовку військових пілотів України у 2023 році. Можливо, це станеться раніше. Але йдеться про серйозний крок. Це говорить про серйозність намірів США. Ми будемо отримувати новітню авіаційну техніку, – сказав він.

Ігнат додав, що наразі інформація про кількість та тип літаків, які будуть передані Україні, не оприлюднюється.

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Раніше український пілот заявив, що хід війни може кардинально змінитися, якщо Україна отримає більш сучасні літаки, зокрема – F16.

За його словами, нова техніка допоможе знизити втрати, а також захистити міста від постійного ракетного терору.