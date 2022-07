Росія хоче послабити і знищити протикорабельний потенціал України. Але її спроби це зробити залишаються безуспішними.

Так вважають у розвідці Міністерства оборони Великої Британії.

Вони нагадали, що 24 липня 2022 року російські крилаті ракети влучили в доки Одеського порту.

У розвідці кажуть, що Росія майже напевно сприймає протикорабельні ракети як ключову загрозу, яка обмежує ефективність її Чорноморського флоту.

В Міноборони додали, що російські процеси відбору цілей, ймовірно, зазнають регулярного підриву через застарілі дані розвідки, погане планування і підхід до операцій згори вниз.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 26 July 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/tudEgSjS5H

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/ddsfUTa1Gg

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) July 26, 2022