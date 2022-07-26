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Факти / Україна

Протикорабельні ракети України завадили РФ захопити Одесу – британська розвідка

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
російський військовий корабель
Фото: Depositphotos

Росія хоче послабити і знищити протикорабельний потенціал України. Але її спроби це зробити залишаються безуспішними.

Так вважають у розвідці Міністерства оборони Великої Британії.

Вони нагадали, що 24 липня 2022 року російські крилаті ракети влучили в доки Одеського порту.

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– Міноборони Росії стверджує, що вразило український військовий корабель і запас протикорабельних ракет. Немає вказівок на те, що такі цілі були в тому місці, куди влучили ракети, – зазначили в огляді.

У розвідці кажуть, що Росія майже напевно сприймає протикорабельні ракети як ключову загрозу, яка обмежує ефективність її Чорноморського флоту.

– Це суттєво підірвало загальний план вторгнення, оскільки Росія реально не може здійснити десантний напад, щоб захопити Одесу. Росія продовжуватиме надавати пріоритет зусиллям щодо погіршення та знищення протикорабельних можливостей України, – додали вони.

В Міноборони додали, що  російські процеси відбору цілей, ймовірно, зазнають регулярного підриву через застарілі дані розвідки, погане планування і підхід до операцій згори вниз.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 153-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Міноборони Великої Британії 

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