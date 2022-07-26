Протикорабельні ракети України завадили РФ захопити Одесу – британська розвідка
Росія хоче послабити і знищити протикорабельний потенціал України. Але її спроби це зробити залишаються безуспішними.
Так вважають у розвідці Міністерства оборони Великої Британії.
Вони нагадали, що 24 липня 2022 року російські крилаті ракети влучили в доки Одеського порту.
– Міноборони Росії стверджує, що вразило український військовий корабель і запас протикорабельних ракет. Немає вказівок на те, що такі цілі були в тому місці, куди влучили ракети, – зазначили в огляді.
У розвідці кажуть, що Росія майже напевно сприймає протикорабельні ракети як ключову загрозу, яка обмежує ефективність її Чорноморського флоту.
– Це суттєво підірвало загальний план вторгнення, оскільки Росія реально не може здійснити десантний напад, щоб захопити Одесу. Росія продовжуватиме надавати пріоритет зусиллям щодо погіршення та знищення протикорабельних можливостей України, – додали вони.
В Міноборони додали, що російські процеси відбору цілей, ймовірно, зазнають регулярного підриву через застарілі дані розвідки, погане планування і підхід до операцій згори вниз.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 26 July 2022
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???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/ddsfUTa1Gg
— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) July 26, 2022
Повномасштабна війна в Україні триває вже 153-тю добу.
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Джерело: Міноборони Великої Британії