Липень, 26 в 8:52

Російські загарбники протягом ночі 26 липня обстріляли Дніпропетровську область.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

– Ніч нескінченних повітряних тривог і обстрілів. Російська армія вдарила по Криворізькому та Нікопольському районах, – зазначив він.

За словами Резніченка, у Широківській громаді ворог поцілив зі ствольної артилерії по селу Кошове. Пошкоджено лінію електропередачі. Водночас люди не постраждали.

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Крім того, окупанти накрили вогнем з РСЗВ Червоногригорівську та Марганецьку громади. Обійшлося без жертв та руйнувань.

Нагадаємо, що 26 липня ворог завдав масованого обстрілу півдню України. Постраждали Одеська та Миколаївська області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 153-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Валентин Резніченко