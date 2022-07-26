Російські окупанти вночі накрили вогнем Дніпропетровщину
Російські загарбники протягом ночі 26 липня обстріляли Дніпропетровську область.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
– Ніч нескінченних повітряних тривог і обстрілів. Російська армія вдарила по Криворізькому та Нікопольському районах, – зазначив він.
За словами Резніченка, у Широківській громаді ворог поцілив зі ствольної артилерії по селу Кошове. Пошкоджено лінію електропередачі. Водночас люди не постраждали.
Крім того, окупанти накрили вогнем з РСЗВ Червоногригорівську та Марганецьку громади. Обійшлося без жертв та руйнувань.
Нагадаємо, що 26 липня ворог завдав масованого обстрілу півдню України. Постраждали Одеська та Миколаївська області.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 153-тю добу.
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Фото: Валентин Резніченко