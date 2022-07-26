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Факти / Україна

Російські окупанти вночі накрили вогнем Дніпропетровщину

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
Російські окупанти вночі накрили вогнем Дніпропетровщину

Російські загарбники протягом ночі 26 липня обстріляли Дніпропетровську область.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

– Ніч нескінченних повітряних тривог і обстрілів. Російська армія вдарила по Криворізькому та Нікопольському районах, – зазначив він.

За словами Резніченка, у Широківській громаді ворог поцілив зі ствольної артилерії по селу Кошове. Пошкоджено лінію електропередачі. Водночас люди не постраждали.

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Крім того, окупанти накрили вогнем з РСЗВ Червоногригорівську та Марганецьку громади. Обійшлося без жертв та руйнувань.

Нагадаємо, що 26 липня ворог завдав масованого обстрілу півдню України. Постраждали Одеська та Миколаївська області.

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Фото: Валентин Резніченко 

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