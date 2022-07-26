Липень, 26 в 14:50

На території окупованого Херсону та частини області близько о 10.00 зник інтернет-зв’язок.

Про це Суспільному повідомив голова облради Олександр Самойленко. Ймовірно, військові РФ відключили зв’язок, щоб жителі не передавали інформацію ЗСУ.

Втім, не відкидається можливість технічного збою.

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– У Херсоні та частині області близько 10-ї години зник інтернет-зв’язок. Ймовірно військові РФ відключили його, щоб завадити херсонцям передавати інформацію ЗСУ, – повідомив Самойленко.

Нагадаємо, що кілька днів тому окупанти заблокували Google у Херсонській області. Також росіяни відключили YouTube і Viber, назвавши ці сервіси “шкідливими”.

Крім цього, на окупованій території Запорізької області загарбники заблокували соціальні мережі Facebook, Twitter та відеохостинг YouTube.

За словами окупантів, ці ресурси нібито блокують “достовірну інформацію про відновлення життя регіону та закликають до насильства”.

Фото: Людмила Денісова