Липень, 26 в 11:12

Україна повернула ще 25 тіл полеглих захисників із тимчасово окупованих територій.

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

– Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників, – зазначили у міністерстві.

Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка з іншими силовими структурами України.

Зараз дивляться

В міністерстві додали, що процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

Наразі інших подробиць не повідомили.

Нагадаємо, що минулого тижня до України вдалося повернути ще 45 загиблих воїнів, які віддали своє життя, захищаючи наш народ від російського ворога.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 153-тю добу.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.